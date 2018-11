Sofia viert 80e verjaardag met familie

Bij aankomst werd de moeder van de Spaanse koning Felipe met applaus en gejuich begroet door Spanjaarden die haar in de buurt van de school opwachtten. Bij het concert was onder anderen Pilar de Bourbón, de zus van Juan Carlos, aanwezig. Ook koningin Noor van Jordanië gaf acte de présence. Andere gasten waren de voormalige keizerin van Iran, Farah Pahlavi, en operazanger Plácido Domingo en zijn vrouw.

Voorafgaand aan het concert was er vrijdag een lunch voor de jarige in het paleis Zarzuela voor de familie. Daarbij was ook prinses Cristina aanwezig, samen met haar kinderen. Zij was er in januari niet bij toen haar vader Juan Carlos zijn tachtigste verjaardag vierde. Nu was de familie wel compleet, blijkt uit de groepsfoto op de website van het Spaanse hof.