Anouk heeft spijt van draaien voor TVOH-kandidaat

„Jade ik vond dat je een goede stem had, een hele eigen stem. Dat vond ik er heel interessant aan. Ik was heel benieuwd wie daar achter stond. Toen ik me omdraaide, wist ik het even niet. Ik raakte een beetje in de war. Ik zie wel dat je heel eigen bent en een unieke stijl hebt. Ik heb me omgedraaid, maar ik weet niet of je voor mij moet kiezen”, vertelt Anouk.

„Ik heb altijd moeite met mensen die een zonnebril dragen en zichzelf een gekkie vinden. Misschien krijg ik later spijt, maar ik pas toch”, aldus Anouk. Hierna roept Ali B dat hij wel weet voor wie Jade zou moeten kiezen, terwijl hij wijst naar Anouk.

Jade geeft geen gehoor aan zijn oproep en kiest uiteindelijk voor Waylon.

