Rol voor Dakota Fanning in immigrantendrama

De regie is in handen van Zeresenay Berhane Mehari. Het verhaal is gebaseerd op de bestseller van Camilla Gibb, in het Nederlands vertaald onder de titel De terugkeer van Lilly.

De hoofdpersoon verliest op jonge leeftijd haar beide ouders en groeit op bij vrienden in Ethiopië. In de jaren tachtig vlucht de witte moslima naar Londen. Door de politieke ontwikkelingen in Ethiopië wordt ze gescheiden van haar geliefde. Als steeds meer gevluchte Ethiopiërs in haar omgeving komen wonen, deelt ze met hen haar heimwee naar Afrika en vertelt ze over haar zoektocht naar haar vroegere vriend.

Andere castleden zijn Wunmi Mosaku en Kunal Nayyar (The Big Bang Theory).