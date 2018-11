Alec Baldwin weer op vrije voeten

Page Six heeft beelden van een zwijgende Baldwin nadat hij vrijdagmiddag (plaatselijke tijd) het politiebureau in Greenwich Village mocht verlaten. Baldwin stapte in een wachtende auto. Eerder op vrijdag viel hij een automobilist aan tijdens een ruzie om een parkeerplek in Manhattan, bij 5th Avenue.

Volgens de politie had Baldwin iemand gevraagd om de parkeerplaats in de buurt van zijn woning vrij te houden, maar ging iemand anders er toch als eerste staan. Baldwin sloeg de man toen die bij de parkeermeter stond, waarna de politie kwam om de acteur te arresteren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Alec Baldwin is onder meer bekend als imitator van de Amerikaanse president Donald Trump in de tv-show Saturday Night Live. Trump zelf reageerde desgevraagd ook op de arrestatie van zijn imitator. „Ik wens hem veel geluk", zei de president in de tuin van het Witte Huis.