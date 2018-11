Julianne Hough is Jolene in Dolly Parton-serie

In de eerste aflevering Jolene speelt Hough de titelrol van een vrouw die haar dromen als singer-songwriter najaagt en een klein dorpje in de Amerikaanse staat Georgia verlaat. Parton speelt zelf ook mee in de eerste aflevering. Zij speelt de eigenaresse van een lokale countrybar waar Jolene serveerster is.

Andere rollen zijn er voor Kimberly Williams (Nashville) en Dallas Roberts (Insatiable). Dolly Parton's Heartstrings komt volgend jaar beschikbaar op Netflix. De rolverdeling en liedjes van de andere afleveringen zijn nog niet bekend.