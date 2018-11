Cor Bakker: ’Ik was een trillend SCHOOTHONDJE!’

Hij zit midden in de voorbereidingen van een kerstconcertreeks die 14, 15 en 17 december opgevoerd gaat worden in de St. Bavokerk in Haarlem, de Grote Kerk in Naarden en de Westerkerk in Amsterdam. Maar de kerstgedachte is nog even ver te zoeken als COR BAKKER (57) ontdekt dat de fiets van zijn NIENKE is gestolen. ,,Amsterdam hè, maar wie doet nou zoiets? Je ziet toch dat er een kinderzitje op zit. Ik heb een kind van vijf, dat moet op de fiets naar school worden gebracht!’’

Als de frustratie een beetje is gezakt, vertelt de man die jarenlang de muzikaal begeleider van PAUL DE LEEUW was, enthousiast over zijn muzikale kerstgasten: HUMPHREY CAMPBELL, MADELINE BELL en Het Zwanenkoor uit Amsterdam.

Kon Paul de Leeuw niet?

,,Ik kan me die vraag voorstellen, maar ik doe niet alles meer samen met Paul. Van 1990 tot 2013 hebben we zeer intensief samengewerkt in allerlei televisieprogramma’s, zoals natuurlijk De Schreeuw van de Leeuw. Maar na 23 jaar was het gewoon op tussen ons. Begrijp me goed, we hebben beslist nooit ruzie of zo gehad, maar de tijd was rijp voor andere dingen. Dat betekent overigens niet dat we elkaar uit het oog verloren zijn. Af en toe doen we nog wel wat samen, zoals op de uitvaartplechtigheid van MIES BOUWMAN in februari. En enkele maanden geleden heb ik Paul ook nog begeleid in een televisie-uitzending van Tijd voor Max. Daar heeft hij het lied Onder de appelboom gezongen.’’

,,Wat ik nu in die - stuk voor stuk - prachtige kerken ga doen, is overigens wel heel wat anders dan je zou denken van een kerstconcert. Het wordt namelijk een meezingconcert. Neuropsycholoog ERIK SCHERDER bracht me op het idee. Zingen is volgens hem goed voor de mens, er komen daarbij namelijk allerlei positieve stofjes vrij. En omdat iedereen de meeste kerstliedjes wel kent, leek me dat een mooie gelegenheid om die positieve stofjes maar eens bij het hooggeëerd publiek te laten werken. De wat moeilijkere nummers nemen Humphrey en Madeline voor hun rekening. Tja, en om het Zwanenkoor nu Engelstalige kerstliedjes te laten zingen, dat leek me geen goed idee. Dat past totaal niet bij ze. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. Van Let it snow is een Nederlandse bewerking gemaakt en dan wordt het: ’T is wit.’’

Aan Paul de Leeuw heeft hij naar eigen zeggen heel veel te danken. ,,Paul is geniaal.’’ Ⓒ ANP

Wat heeft de tijd met Paul voor je betekend?

,,O veel, verschillende dingen. Laat ik vooropstellen dat het een waanzinnige tijd is geweest. Paul heeft me ten eerste minder verlegen gemaakt. Ik was in het begin toch een soort trillend schoothondje. Hij trok me immers aan m’n haren voor de camera. In die tijd zette ik eigenlijk nog liever een emmer over mijn hoofd dan in beeld te verschijnen. Door hem ben ik dat onzekere kwijtgeraakt en durf ik veel meer. Ten tweede is álles na het werken met Paul een eitje. Hij blijft natuurlijk een ongeleid projectiel. Die moet je niet alleen muzikaal maar ook met licht, geluid en camera volgen. Hij drijft je tot het uiterste. Daar is niets mis mee, want hij is geniaal, maar je moet als je met hem werkt wel altijd alert zijn.’’

,,Maar waar ik ook meteen aan denk is dat ik door onze samenwerking ook met wereldsterren als ADELE en MICHAEL BUBLÉ heb kunnen werken. Onvergetelijke ervaringen natuurlijk. En door Paul heb ik landelijke bekendheid gekregen, waardoor ik later eigen televisie- en theatershows kon maken. Cor & Co en Cor op reis waren er anders nooit gekomen.’’

Je hebt een jonge dochter van vijf, hoe is het met die andere twee?

,,BRECHTJE is inderdaad mijn jongste. Die andere twee uit een eerdere relatie zijn volwassen en doen het erg goed. De oudste is al getrouwd en deze week, op 10 november, geef ik mijn andere dochter ook weg. Het gaat hard. Nee, de twee oudsten hebben geen muzikale ambities, maar Brechtje zou zomaar eens wel iets op dat gebied kunnen gaan doen. Ze loopt de hele dag te zingen.’’

Wie wil je ooit nog eens begeleiden?

,,BARBRA STREISAND staat bovenaan mijn lijstje. Dat is mijn liefste wens. Om dat te bereiken heb ik al een programma-idee op papier gezet. Dat idee ligt nu bij JAN SLAGTER. Onder de titel Op zoek naar Barbra zou ik vanuit mijn huis in de Amsterdamse Jordaan naar haar optrekje in Malibu willen reizen met de camera. Onderweg wil ik dan bij collega’s en andere beroemdheden die met haar te maken hebben gehad, een tussenstop maken. Bijvoorbeeld bij componist en dirigent MICHEL LEGRAND. Uiteindelijk sta ik dan op de stoep bij mevrouw Streisand en mondt dat uit in een lied. Hoe leuk zou dat zijn? Ik heb al een T-shirt laten drukken met de print: Streisand enCORe.’’

Zie je je eigen idool LOUIS VAN DIJK nog wel eens?

,,Louis woont nu in het Rosa Spier Huis in Laren. Hij is zojuist teruggekeerd van een lang verblijf in Frankrijk. Gelukkig gaat het heel langzaam met zijn ziekte, Alzheimer. Het is stabiel. Binnenkort komt hij met zijn vrouw bij ons eten. Aanvankelijk wilden we afspreken in een restaurant, maar dat is te onrustig voor hem, vandaar dat Nienke en ik een heerlijk diner voor ze gaan klaarmaken. Nee, uit het oog zal ik hem niet verliezen. Hij is me zeer dierbaar, kan ook niet anders. We hebben immers zo’n 25 jaar samengewerkt.’’

Ben je verder nog bezig met nieuwe dingen?

,,Ja, ik laat me tegenwoordig blinddoeken. In het theaterprogramma Cor Bakker voor de Leeuwen kom ik zo op en zie ik niets. Het is namelijk zo…ik weet totaal niet wie de gasten van de avond zijn. Nienke regelt dat allemaal achter mijn rug om. Pas als de blinddoek afgaat, zie ik wie ze heeft uitgenodigd. Ik begeleid ze dan op de piano en word zo echt voor de leeuwen geworpen. Zo ben ik al een keer verrast met FAY LOVSKY, TIM KNOL en HANS DAGELET.’’

En je geeft nog les.

,,Aan wel tienduizenden leerlingen zelfs. Dat gaat via internet. Onder het motto ’Heel Holland speelt piano’ leer ik in tien lessen mensen noten lezen en liedjes spelen. Het is heel laagdrempelig en binnen de kortste keren speel je Hello van Adele. Probeer maar!’’

Je doet kerstconcerten, maar vergeet Sinterklaas ook niet, toch?

,,Oh, dat is zo leuk. Zeker omdat Brechtje er nog zo van kan genieten. Op woensdag 28 november geef ik een groot Sinterklaas-meezingfeest in het Amsterdamse Concertgebouw. Uiteraard komt de Sint zelf ook en word ik geholpen door een aantal zingende pieten. Wat zoals ik al zei: zingen is belangrijk, vanwege die stofjes hè!’’