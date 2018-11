Hedwiges Maduro en zangeres EliZe setje

„Ja, we zijn nu een paar maanden samen”, vertelt Elise. „Ik ben een bofkont”, vult Hedwiges daarop aan.

„Hij heeft wel elf jaar zijn best gedaan, ik ken hem al elf jaar. We waren samen naar planten aan het kijken bij het tuincentrum en toen sloeg de vonk over”, aldus de 36-jarige zangeres.

EliZe brak in 2004 door met haar debuutsingle Shake. Daarna heeft ze naast de muziek ook presentatieklussen gedaan en vertrok in 2012 naar Los Angeles. Hedwiges is niet de eerste BN’er die ze aan de haak heeft geslagen, zo heeft ze in het verleden twee jaar lang een relatie gehad met Di-rect-drummer Jamie Westland.