Holly Mae Brood in ’Lazarus’

Holly Mae Brood: „David Bowie heeft mij altijd geïntrigeerd.” Ⓒ Foto Ruud Janssen

Ze had altijd al voor ogen om ooit het theater in te gaan; ze is er immers voor opgeleid. Toen de rol als verloofde Maemi in de Bowie- productie Lazarus voorbij kwam, besloot Holly Mae Brood dat dit het moment is. ,,Dit is een muzikaal project waarin ik mij helemaal wil storten.”