Twan Huys verslaat Pauw met 848.000 kijkers

Het is de tweede keer dat Huys goede kijkcijfers haalt na de talentenjacht van RTL 4. De uitzending waarin de vier finalisten van The Voice Senior live de uitslag vernamen werd in september door bijna 1,7 miljoen mensen bekeken. Dat was destijds een record voor de presentator.

Vrijdagavond schoven Gwen van Poorten, The Voice-winnaar Jim van der Zee, deelneemster Noble van The Voice Senior, Glen Faria en YouTube-ster Davina Michelle aan tafel. Lex Uiting, die een vast gezicht is in het programma, zocht prins Bernhard Jr. op bij het circuit van Zandvoort over dat er in 2020 mogelijk een F1-race wordt verreden.

Het nieuwe seizoen van The Voice of Holland, met coaches Anouk, Waylon, Ali B en Lil' Kleine, ging van start met meer dan 1,9 miljoen kijkers. De show van RTL 4 is na het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken tv-programma van de vrijdagavond (2 miljoen). De wereld draait door maakt met bijna 1,4 miljoen kijkers de top drie compleet.