'Weinstein belaagde mogelijk wel 1000 vrouwen'

,,Zeker 150 vrouwen hebben zich op de een of andere manier gemeld. Daarnaast weten we van werknemers dat drie keer per week vrouwen in zijn kantoor kwamen en dat zij daarna moesten schoonmaken. Dit was dagelijks gedrag.'' Het wangedrag zou al aan het eind van de jaren zeventig zijn begonnen.

Weinstein wordt beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag, variërend van intimidatie tot verkrachting. Hij ontkent de aantijgingen.