Ghana ontvangt Charles en Camilla

Het duo werd in het cultureel centrum getrakteerd op een aantal demonstraties van boksers en voetballers en maakte een rondje langs de schilderijen die vertellen over de geschiedenis van het land.

Een dag eerder landden Charles en Camilla op het vliegveld van Accra waar ze welkom werden geheten door tientallen studenten die zich in rijen langs een rode loper hadden opgesteld. Na een ontmoeting met de president van Ghana sloten ze de dag af met een receptie. Daar kreeg de prins alvast een vervroegde verjaardagstaart voorgeschoteld. Charles wordt op 14 november zeventig jaar.

Ghana is de tweede stop van een 'royal tour' naar drie West-Afrikaanse Gemenebestlanden. Het koppel was eerder te gast in Gambia en gaat nog naar Nigeria.