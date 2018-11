Famke Louise at babyvoeding om af te vallen

Over haar tijd als model doet vertelt ze openhartig over haar bizarre methode om af te vallen, terwijl ze destijds slechts 50 kg woog. „En zelfs toen was ik nog te zwaar.” Toch is ze niet verdergegaan met haar modellencarrière. „Je bent continu bezig met het letten op je voeding. Je kunt niks eten, niet naar de McDonald’s... Ik had serieus een periode dat ik leefde op potjes babyvoeding om dunner te worden”, aldus Famke, die tegenwoordig 15 kg zwaarder is en fanatiek sport.

Wanneer de heren vragen naar hoe het nou precies zit tussen haar en rapper Ronnie Flex - die binnenkort vader wordt en niet bekend wil maken wie de moeder is - is ze kort en bondig: „Ik wil er geen stempel op zetten."

Famke Louise, de documentaire is vanaf zondag te zien op Videoland.