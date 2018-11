Vijfde kind voor Chris Stapleton

„Ik heb een mededeling. Sommige van jullie weten dat we vier kinderen hebben. En dat we zeven maanden geleden een tweeling hebben gekregen. Nu zijn we met z’n vieren, maar dat worden er vijf”, zo vertelde Chris aan zijn fans. Morgane stond op dat moment op het podium, zij speelde tamboerijn.

Chris en zijn vrouw hebben naast de tweeling nog een zoon en een dochter.