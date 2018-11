Kanye West zet Belgisch restaurant op stelten

Vijf minuten voor sluitingstijd werd eigenaar Wes Valettapgebeld of hij nog plek had voor een wereldster en zijn gezelschap. „Alleen, hij zei er niet bij om wie het ging. We dachten aan een topper in het voetbal”, zo vertelt Valetta aan Het Laatste Nieuws.

Vervolgens stond Kanye opeens voor de deur. Ze mochten geen foto’s van hem maken en al het personeel, op de kok, de hulpkok en Valetta na, werd naar huis gestuurd. „Enkel ik heb hem bediend. Hij heeft van alles op de kaart gegeten.” Volgens de eigenaar bedroeg de rekening zo’n 2500 euro. Een grote fooi hebben ze afgeslagen. „We hebben dat vriendelijk niet aanvaard. Wel gaf hij mij en mijn personeel een dikke knuffel.”

Kanye dook even later ook nog op in een kledingzaak in Amsterdam, waar hij schoenen kocht.