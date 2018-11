Roy Hargrove geroemd op social media

„Een van de moderne groten is overleden”, gaat Jazzwise verder. De beroemde Blue Note Jazz Club in New York, waar Hargrove vaak optrad, eerde de trompettist met de woorden: „Een jonge meester en vriend is te vroeg overleden. Thank you for the music. You will be missed.”

Ook muzikanten met wie Hargrove samen heeft gespeeld herdachten hem. „Ik had ontzag voor al die prachtige, zwevende, warme en moeiteloze solo’s”, schreef Flea, de bassist van de band Red Hot Chili Peppers.

Questlove, de Amerikaanse dj, multi-instrumentalist en muziekjournalist, schrijft op Instagram dat hij Hargrove hoort als hij aan trompettisten denkt. Hij roemt ook het vakmanschap van Hargrove. „We hoefden hem geen instructies te geven”, herinnert hij zich. „We speelden de song en hij wist wat hij moest doen.”