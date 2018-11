Prinses Beatrix bij opening tentoonstelling Armando

De prinses kreeg een rondleiding. Ze heeft Armando een aantal keer ontmoet. De kunstenaar overleed eerder dit jaar. Dat noopte het museum de opening van de grote overzichtstentoonstelling eerder dan gepland te laten plaatsvinden.

Armando was in veel kunstdisciplines actief. Hij was ook dichter en musicus. Bij het grote publiek is hij vooral bekend van Herenleed. Dat tv-programma maakte hij met Cherry Duyns en Johnny van Doorn.