Leven Beau niet veranderd door dé Ring

Beaus leven is ’zeker niet’ veranderd door de Gouden Televizier-Ring, die hij vorige maand won voor Five Days Inside. „Het was ongelooflijk leuk om mee te maken, om getrakteerd te worden op zo veel lof en prijzen”, blikt Beau terug in gesprek met BuzzE. Tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala won Beau ook de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator. „Maar een dag later zat ik weer in Rotterdam, dat relativeert enorm.”

Ook als winnaar van de Gouden Televizier-Ring moet Beau ’keihard knokken’ voor zijn programma’s. Momenteel is hij elke dinsdagavond om 21.30 uur te zien in Het Rotterdam Project, waarin hij vijf daklozen volgt in de havenstad. Beau smeekte RTL om meer zendtijd, met succes; de laatste aflevering van Het Rotterdam Project wordt een dubbele. „Maar het is vechten. En ik heb juist nu zo veel inspiratie om programma’s te maken over subculturen.”

Blootleggen

Zijn huidige programma’s ’passen gek genoeg beter bij de publieke omroep dan bij RTL’. „Maar bij de publieke omroep zijn ze meer bezig hun sterren op reis te sturen”, zegt Beau met een knipoog. De presentator is ’heel tevreden’ bij RTL, hij voegt daar aan toe: „Maar er wordt zo veel rommel gemaakt, en waarom? Zenders zouden veel meer moeten besteden bij kleine producenten dan bij de grote moneymakers. Bij die kleine bedrijfjes werken ze met hart en ziel het snot voor de ogen om iets moois te maken.”

Zo ook bij Kale Jakhals Producties, Beaus bedrijf. Daar is de druk die de prijzenregen oplevert wel te voelen. „Ik ben nu op het punt dat je alleen maar weer kan vallen”, weet Beau, die ook flink wat tv-flops op zijn naam heeft staan, maar al te goed. „Maar ik kijk er nuchter tegenaan. Ik leg m’n hart en ziel in de programma’s die ik nu maak en hoop dat het mooi wordt en dat mensen genieten. Ik kan niet anders dan m’n best doen.”

Het mooiste compliment dat Beau kan krijgen is dan ook dat hij de kijker weet te raken. „Kijkcijfers in de miljoenen, die tijd is wel een beetje voorbij, heb ik het idee. Het gaat mij erom dat mensen zich echt laten raken door tv-programma’s. Ik begrijp ook wel dat het entertainment is, maar voor mij is het veel meer dan dat. Ik wil echt iets blootleggen in de maatschappij. Ik hoop dat mensen het zien en denken: ook dit is mijn samenleving, mijn Nederland.”