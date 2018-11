Martin Garrix op jacht naar vierde EMA

Garrix won dezelfde prijs in 2015 voor het eerst en was daarmee de eerste Nederlander ooit die een EMA won in een algemene categorie. In 2016 werd hij weer tot winnaar gekroond en mocht hij bovendien een beeldje meenemen voor ’beste World Stage-optreden’.

Vorig jaar zag Garrix de prijs naar zijn collega David Guetta gaan. Zondag heeft hij behalve van diezelfde Guetta ook concurrentie van Calvin Harris, Marshmello en The Chainsmokers.

Jack $hirak

Garrix is niet de enige Nederlandse genomineerde. Ook producer Jack $hirak maakt kans op een van de prijzen in de categorie ’beste wereldwijde act’. Hij werd maandag al uitgeroepen tot beste Nederlandse act en dingt daarmee automatisch mee in de wereldwijde categorie waarin alle nationale winnaars het tegen elkaar opnemen. Vorig jaar was Lil’ Kleine een van de zeven winnaars.

De MTV EMA vindt voor de 25e keer plaats, dit keer in het Spaanse Bilbao. Camila Cabello is met zes nominaties de grootste kanshebber, gevolgd door Ariana Grande en Post Malone. De show wordt gepresenteerd door Hailee Steinfeld.