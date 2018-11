Art Rooijakkers scoort met taalquiz

In Praat Nederlands met me nemen drie teams met bekende Nederlanders het tegen elkaar op in zes verschillende spelrondes. Elk team heeft een vaste teamcaptain: Georgina Verbaan, Jeroom Snelders en Martijn Koning, die afwisselt met Pieter Derks. Elke captain krijgt hulp van een gast-BN'er. In de quiz worden alle nieuwe vormen van taal behandeld. In de eerste aflevering waren Monica Geuze, Sander Schimmelpenninck en Martine Sandifort te gast.

De quiz is Arts tweede presentatieklus bij zijn nieuwe werkgever RTL. Hij maakte deze zomer de overstap vanuit AVROTROS, waar hij jarenlang het gezicht was van Wie is de mol?.

De top 10 van best bekeken programma’s op de zaterdagavond werd gedomineerd door NPO1 en RTL4, met respectievelijk zeven en drie titels in de lijst. Het NOS Journaal van 20.00 uur werd door de meeste mensen bekeken (1,6 miljoen), gevolgd door Studio Sport Eredivisie (1,4 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1,3 miljoen).