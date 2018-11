Wild Romance denkt nog niet aan pensioen

„Dit is eigenlijk ons eerste album, zo zie ik het”, zei zanger David Hollestelle zaterdag tegen BuzzE tijdens de lancering van hun nieuwe album No Time in de Q-Factory in Amsterdam. Denken aan stoppen doet de band dan ook niet. „We hebben overal veel fans”, legde drummer Jan ’t Hoen uit. „Eind december spelen we een tour door Duitsland en daar komen zoveel mensen op af die ons misschien vijftien of twintig jaar niet hebben gezien. En zolang we die overal tegenkomen, is dat hele woord ’stoppen’ niet aan de orde.”

De heren zijn ervan overtuigd dat Herman Brood de plaat ’helemaal te gek’ zou vinden. „Hij zou trots zijn”, aldus Hollestelle. „Uiteraard missen we hem, maar je geeft het een plek.” Over het juiste moment voor het uitbrengen van de nieuwe plaat hoefden ze niet lang na te denken. Jan ’t Hoen: „Een release op Hermans verjaardag is natuurlijk ook een eerbetoon. Het is toch wel een belangrijke datum voor iedereen.”

Wild Romance ontstond in 1976 en heeft in al die jaren verschillende bezettingen gehad. In de huidige samenstelling spelen Edgar Koelemeijer, Dany Lademacher, David Hollestelle, Otto Cooymans, Gee Carlsberg en Jan ’t Hoen. De band had grote hits met onder meer Saturday Night en Never Be Clever.