Tragedie hielp Ed Sheeran aan platendeal

Stuart Dines, een van de beste vrienden van Ed, overleed tijdens een noodlottig ongeval in 2006 toen ze met school onderweg waren voor een skitrip naar Oostenrijk. Tijdens deze reis, waar Ed niet bij aanwezig was, werd de bus aangereden door een vrachtwagen met metalen stangen.

Ondanks dat Ed niet mee was op reis, had hij het erg moeilijk met zijn emoties. De auteur van het boek, Sean Smith, schrijft: „Ed moest de dood verwerken van iemand die hij dagelijks zag. Hij besloot om een lied over zijn gevoelens te schrijven.” Later heeft Ed over dit nummer, genaamd We Are, gezegd dat het hem aan zijn eerste platendeal heeft geholpen, nadat hij het ten gehore bracht in een pub waar hij optrad. In het publiek begaven zich toen talentenscouts van het label Atlantic, die hem drie maanden later een contract aanboden.

De Thinking Out Loud-zanger, die nu 27 jaar oud is, heeft vorig jaar ruim 94 miljoen euro verdiend en verkocht wereldwijd zo’n 100 miljoen singles.