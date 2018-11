'Moeder Meghan krijgt uitnodiging van Queen'

Het is niet de eerste keer dat de Queen mensen van buiten de familie uitnodigt om bij de viering in Sandringham Estate in Norfolk te zijn. Ook de ouders van Catherine kregen zo'n uitnodiging na het huwelijk tussen de hertogin van Cambridge en prins William.

Meghan heeft een erg goede band met haar moeder. Doria, die vlak na de bruiloft van Meghan met prins Harry haar baan in Los Angeles opzegde, was op 19 mei als enige familielid van de hertogin bij de trouwerij. Tijdens dat korte verblijf in het Verenigd Koninkrijk zou de Britse koninklijke familie diepe indruk hebben gemaakt op de Amerikaanse. Ook zou ze overwegen op korte termijn te verhuizen naar Londen om dichter bij haar dochter te kunnen wonen.