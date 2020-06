Inge Ipenburg werd in bed Martine Hafkamp genoemd

In Goede Tijden, Zomer Tijden blikt Inge met Froukje de Both terug op haar tijd in de soapserie. De actrice kroop tot drie keer toe in de huid van überbitch Martine Hafkamp (van 1990 en 1994, tussen 2003 en 2005 en in 2017).

„Toen ik net aan de serie begon was mijn relatie net uit en ik dacht: ik ga lekker uit, spannend. Ik was begin dertig en ga dan maar eens op stap als Martine Hafkamp. Dat was niet te doen.” Het imago dat het personage uitstraalde werkte bij als een rode lap op een stier. „Het trok mannen aan, maar op zo’n extreme manier dat het soms vechten werd. Als ze een slok ophadden wilden ze de macht die mijn personage uitstraalde ’breken’. Ik ben in bed ook nog weleens per ongeluk Martine genoemd, in plaats van Inge.”

Vréselijke serie

Zelf vond Inge het ’bitchy karakter’ van Martine wel meevallen. „Ik vond het niet zo’n loeder, dus dat hielp enorm. Nederland vond het ook niet echt een loeder. Ik werd op straat over het algemeen heel plezierig benaderd. En het grappige was dat ’niemand naar de serie keek’, maar dan kwam je bij de kapper en dan zei dat meisje: ’Oh, jij zit in die, eh... vreselijke serie. Martine Hafkamp ben je. Vréselijke serie, daar kijk ik nooit naar. Al die mensen kunnen niet acteren. Dan denk ik: verrassend dat je er nooit naar kijkt, maar toch weet hoe ik heet.”

Op de vraag of we Inge ooit nog terug zullen zien in Meerdijk, zegt ze: „Ik denk dat sommige dingen gewoon op en klaar zijn. Nou ja, laten we zeggen: als GTST ooit ophoudt te bestaan – en ik hoop dat dat de eerstkomende twintig jaar nog niet gebeurt – dan wil ik wel in die laatste scène.”