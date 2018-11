Tim den Besten: ’Ik heb een beetje verlatingsangst denk ik’

„Ik ben altijd bang dat mensen bij me weggaan. Daardoor geef ik me niet helemaal, waardoor iemand uiteindelijk vertrekt. Zo simpel is het. Dat heeft te maken met de scheiding van mijn ouders, denk ik.”, antwoordt Tim op de vraag wat hem moeilijk maakt.

Volgens hem heeft het stuklopen van deze relaties te maken met dat hij verlatingsangst heeft. „Ik heb de neiging iemand op afstand te houden, zodat hij niet kan weggaan, want hij was er toch niet helemaal. Ik heb een beetje verlatingsangst, denk ik.”

Tim heeft het idee dat de oorzaak van zijn angst bij zijn ouders ligt. „Mijn ouders zijn twee keer gescheiden en ik vrees dat jongens weggaan omdat ze iets leukers vinden of omdat blijkt dat ik toch niet zo leuk ben. Dat is mijn angst misschien, daardoor durf ik mezelf nooit te geven, me over te geven”, aldus de 31-jarige presentator.