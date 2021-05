Meghan dringt in speech aan op coronaherstel voor iedereen

„Dit jaar werd gekenmerkt door gemeenschappen die samenkwamen en onvermoeid en als helden Covid-19 aanpakten. We zijn hier allemaal samen op een moment waarop de weg voor ons makkelijker wordt, maar het is aan ieder van ons om onze weg vooruit te vinden”, aldus Meghan.

Haar echtgenoot prins Harry was in levende lijve aanwezig bij het concert. Hij zei daar onder meer dat het coronavaccin voor iedereen ter wereld toegankelijk moet zijn. Meghan sloot zich daarbij aan. „Het is cruciaal dat ons herstel zich focust op de gezondheid, veiligheid en het geluk van iedereen. In het bijzonder vrouwen die onevenredig zijn getroffen door deze pandemie.”

Het concert VAX Live: The Concert to Reunite the World werd afgelopen week al opgenomen en was zaterdagavond via YouTube en op Amerikaanse tv-zenders te volgen. De show werd gepresenteerd door Selena Gomez en bevatte optredens van onder anderen Jennifer Lopez, H.E.R en Dave Grohl.