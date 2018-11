'Demi Lovato verlaat afkickkliniek'

TMZ weet te melden dat de twee sushi gegeten hebben, maar dat het onduidelijk is wie de man precies is. Bronnen weten te melden dat de twee het erg gezellig hadden. Demi werd dit weekend ook nog gespot bij een kuuroord. Of ze de afkickkliniek definitief verlaten heeft, is nog niet duidelijk.

De zangeres heeft negentig dagen in de kliniek gezeten. Ze werd begin augustus opgenomen, nadat ze kort daarvoor een overdosis genomen had.