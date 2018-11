Gavin Rossdale neemt vriendin eindelijk mee de rode loper op

Gavin (53) en Sophia Thomalla (29) doken samen op bij een gala in Los Angeles. Ook sterren als Kim Kardashian en Salma Hayek waren op het feestje aanwezig.

Volgens Bild mag de muzikant zich nog vereerd voelen dat het Duitse model met hem de rode loper op wil. Met haar ex-man Andy LaPlegua poseerde ze nooit samen voor de fotografen.

Gavin en Sophia werd in april vorig jaar voor het eerst zoenend gespot. De twee brengen veel tijd in Amerika door, zodat ze in de buurt van zijn kinderen kunnen zijn. Samen met Gwen Stefani heeft Gavin drie kinderen, Kingston (11), Zuma (9) en Apollo (4).

Bekijk ook: Gavin Rossdale zoent met vriendin Sylvie Meis