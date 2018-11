Nieuwe vriend Hayden Panettiere opgepakt voor mishandeling vader

Het was namelijk de actrice die dronken de deur voor de politie openhield, toen die op de melding afkwam. Volgens de agenten zouden ze gezien hebben hoe Brian zijn vader achterna zat. Hayden zou in paniek de deur voor de agent opengedaan hebben, waarna haar vriend meteen in de boeien geslagen werd. De vader had zichtbaar een aantal verwondingen in zijn gezicht, maar bleef volhouden dat hij gevallen was.

Ook Brian zelf wilde niet meewerken, omdat hij dacht dat het incident slechte gevolgen kon hebben voor Hayden.

Brian en Hayden zijn sinds deze zomer een setje, nadat haar relatie met bokser Vladimir Klitschko na negen jaar strandde. De twee exen hebben een dochtertje van drie samen.