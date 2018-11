Herman Brood Museum in Zwolle geopend

Optredens waren er van Hans la Faille (Cuby + Blizzards), Erwin Java (Wild Romance) en Jimi Bellmartin, de winnaar van de eerste editie van The Voice Senior.

In het Herman Brood Museum zijn drie zalen ingericht vol met foto’s, privévoorwerpen, kunst, film en geluid van de in Zwolle geboren artiest. Alles is volgens initiator Ivo de Lange in samenspraak gegaan met de familie van de in 2001 overleden musicus.