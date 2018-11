Cheryl Cole verwijdert alle foto's van Instagram

Het enige dat nog te lezen is in haar biografie is, #LoveMadeMeDoit, de naam van haar nieuwe single die uitkomt. Het zou dus goed kunnen dat het om een stunt gaat om aandacht te vragen voor het nummer.

Love Made Me Do It gaat volgens The Sun over haar breuk met Liam Payne, met wie ze een zoontje heeft, en andere exen. Een bron laat weten: „Ze houdt zich niet in en het is onvermijdelijk dat het nummer tot een hoop speculatie zal leiden.”

Cheryl heeft 3,7 miljoen volgers op Instagram.

