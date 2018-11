'Afrojack datet Lamborghini-telg'

Dat meldt RTL Boulevard. MTV heeft laten weten dat de twee zondagavond als stel aanwezig zijn bij de MTV EMA’s in Bilbao. Het management wil niet reageren.

Elettra is vierentwintig jaar en was te zien in onder andere het MTV-programma Geordie Shore. Hoe lang de twee al samen zijn en hoe ze elkaar hebben leren kennen, is niet duidelijk.

Afrojack staat niet bekend om zijn goede relatie met dure automerken; twee jaar geleden reed hij een uur na aanschaf zijn peperdure Ferrari in de prak.