Bohemian Rhapsody scoort goed in bioscopen VS

In het eerste weekend bracht de film rond de frontman van de band Queen 50 miljoen dollar op. Dat was beduidend hoger dan was verwacht. Analisten gingen uit van een opbrengst van zo’n 40 miljoen in het eerste weekend.

Bohemian Rhapsody kreeg gemengde kritieken na de première. Rami Malek werd aan de ene kant geprezen voor de manier waarop hij de iconische zanger van Queen portretteerde, maar de valse tanden die hij droeg wekten hier en daar wat ergernis.

In de lijst van best bezochte films in de Amerikaanse bioscopen staat The Nutcracker and the Four Realms op de tweede plek. De film van Disney bracht 20 miljoen dollar op. De derde plek was voor de comedy Nobody’s Fool die 14 miljoen dollar in het laatje bracht.