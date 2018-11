Jamai Loman keert terug op tv

Jamai lastte in juni noodgedwongen een pauze in toen hij er achter kwam dat hij ernstige nierproblemen had. Hij moest aan de dialyse en had een nieuwe nier nodig.

Maar het gaat nu dus de goede kant op met de gezondheid van Jamai. „Vanaf de liveshows zal ik weer aansluiten! Enjoy”, zo schrijft hij. Zijn eerste liveshow is op 1 februari. De presentator nam de afgelopen seizoenen de interviews in de Red Room voor zijn rekening.

Fans zullen nog even op Jamai moeten wachten; vrijdag was pas de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.