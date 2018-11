Kim Kardashian praat ritje op olifant goed

’Walgelijk’, ’je moet je schamen’, ’ontzettend wreed’ en ’onwetend’, waren enkele van de meningen die op Kim afgevuurd werden. Volgens de realityster moeten haar fans niet zo zeuren en heeft ze „hele goede research” gedaan. In reactie op een tweet van Downtown Abbey-acteur Peter Egan schrijft ze: „We hebben een opvang voor olifanten op Sumatra bezocht, een plek waar ze anders uitgestorven zouden zijn. Het is een organisatie die ervoor zorgt dat deze prachtige olifanten gered worden.”

Dierenrechtenorganisatie Peta laat aan de Daily Mail weten dat Kim haar verklaring nergens op slaat. „Overal in de wereld krijgen toeristen de kans om op een olifant te klimmen zonder te weten wat deze dieren moeten doorstaan.”

Kim zat in bikini op het dier, gevolgd door een cameraploeg wat erop lijkt te wijzen dat ze opnames voor haar realityserie Keeping Up With The Kardashians aan het maken was. Ook Kourtney beklom de olifant in een bikini. Khloé was er ook, maar die liet het olifantenritje voor wat het was.