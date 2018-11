Wereldverbeteraars in de prijzen bij MTV EMA

De muziekzender maakte zondagavond vanaf de rode loper tijdens de pre-show bekend dat alle genomineerden voor deze prijs deze ook daadwerkelijk gewonnen hadden. „Omdat jullie allemaal de beste zijn.”

MTV nomineerde vijf jongeren van over de hele wereld, allemaal jonger dan 26 jaar, die problemen als kinderhuwelijk, geestelijke gezondheid, LGBTQ-rechten en klimaatverandering aan een jonge generatie laten zien door middel van muziek, storytelling of digitale media. MTV steunt hun boodschap, deelt hun verhaal de komende tijd in de bijna 180 landen waar de MTV EMA worden uitgezonden en maakt geld over naar de organisaties waar de jongeren voor staan.

De MTV EMA worden op zondagavond in Bilbao uitgereikt. De awardshow is live te volgen op de muziekzender.