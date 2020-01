Nadat er woensdag met de verklaring van Harry en Meghan een bommetje ontploft is binnen Buckingham Palace, volgden er dagen vol crisisberaad. Maar maandag is de dag dat een en ander officieel wordt ’uitgevochten’. De onderhandelingen zullen stevig zijn, want er zijn nogal wat belangen in het spel. Wie kan wat winnen of verliezen?