René van der Gijp: 'Nicolette Kluijver is echt een trut'

Nicolette presenteerde RTL Boulevard toen het onderwerp ter sprake kwam. „Ik ga hem vreselijk missen, maar hij is mijn vriend, dus we blijven met elkaar in contact. Het is gewoon niet leuk”, zo liet ze in de uitzending weten.

René vindt dat maar een laffe reactie, zo laat hij weten in Veronica Inside. „Dan denk ik: zeg nou gewoon wat je op je hart hebt, zeg wat er gebeurd is, zeg wat je ervan vindt, zeg of het RTL of het Dennis z’n fout is. Maar zeg gewoon wat je weet man, doe niet zo raar. Waar gaat het over? Het gaat helemaal nergens over. En dan staat die trut me daar een partij te giechelen. Dan denk ik: kom op man, je bent volwassen.”

Dennis zelf voelde zich genoodzaakt het voor Nicolette op te nemen bij Shownieuws. „Ik vind het echt heel erg. Nicolette is allesbehalve een trut. Ze zat echt tussen twee vuren in, ze heeft absoluut d’r best gedaan om mij zo goed mogelijk te verdedigen. (...) I love her.”

Dennis kreeg onlangs te horen dat zijn contract bij RTL niet verlengd werd. Volgens de geruchten neemt Art Rooijakkers het stokje van hem over.