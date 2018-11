Diddy springt uit vliegtuig

De rapper deelde voor zijn parachutesprong een filmpje. „Ik sta op het punt uit een vliegtuig te springen, dat heb ik altijd al eens willen doen”, vertelde hij, terwijl medewerkers zijn harnas in orde maakten. „Of eigenlijk, nee ik wilde dat niet altijd al doen. Ik ben er pas dit jaar over na gaan denken. Ik wilde het in Dubai doen, maar dat ging niet door, en toen besloot ik het voor m’n verjaardag te doen.”

In september deed Will Smith een bungeejump boven de Grand Canyon om zijn 50e verjaardag te vieren, maar dat was niet de inspiratie van Diddy, liet de jarige weten. „Ik wilde dit al voordat ik Will Smith uit een vliegtuig zag springen, maar hij heeft me wel geïnspireerd. Dus Will, ik wil niet dat je denkt dat ik je na-aap.”

In zijn Instagram Stories deelde Diddy een aantal video’s van zijn sprong, waarbij hij nog kort het nummer I Believe I Can Fly van R. Kelly zong. Later plaatste hij beelden van zijn landing, waarbij hij door een flinke schare familieleden werd toegejuicht.