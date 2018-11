Ex-verloofde Angela Simmons vermoord

Angela richtte haar post aan Sutton Tennyson met wie ze anderhalf jaar verloofd was en tweejarige zoon Sutton jr. heeft. „Je hebt me mijn grootste geschenk achtergelaten. Ik heb pijn, ik ben verdoofd. Iedereen bedankt voor jullie liefdevolle medeleven. Ik kan niet eens geloven dat ik ’rust in vrede Sutton’ zeg. Ik zal zo goed mogelijk voor SJ zorgen.”

Later deelde ze een filmpje van haar zoontje die schaterend naar een filmpje kijkt waarop zijn vader hem steeds in de lucht gooit. „Herinneren. Hij blijft dit maar afspelen.”

De politie in Atlanta verklaarde aan onder meer Us Weekly dat agenten zaterdagmiddag afkwamen op een melding van schoten. Ter plekke troffen ze Sutton dood aan voor zijn huis. Volgens het politierapport had Sutton vlak daarvoor ruzie met een man, en escaleerde die. De verdachte zou een aantal schoten hebben gelost en daarna zijn gevlucht.

Angela en haar oudere zus Vanessa waren na het einde van Run’s House ook te zien in realityserie Growing Up Hip Hop. Hun vader Joseph is een van de oprichters van Run-DMC en oom Russell richtte het beroemde hiphoplabel Def Jam Records op.