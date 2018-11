Van Groeningen krijgt Hollywood Film Award van Brad Pitt

De Belgische regisseur won de prijs voor beste doorbraak; hoofdrolspeler Timothée Chalamet won een award in de categorie beste bijrol.Van Groeningen kreeg de prijs uit handen van Brad Pitt. Voor Beautiful Boy werkte van Groeningen voor het eerst samen met Plan B Entertainment, het productiehuis van Brad Pitt. Eerder regisseerde de Belg arthousehits als De Helaasheid der Dingen en The Broken Circle Breakdown. Beautiful Boy is zijn Engelstalige Hollywooddebuut.

Beautiful Boy gaat over journalist David Sheff en zijn getalenteerde tienerzoon Nic. Ze zijn twee handen op één buik. Wanneer David ontdekt dat Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld plots in. David besluit om alles in het werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te redden. Distributeur The Searchers brengt de film op 22 november uit in de Nederlandse bioscopen.

De uitreiking van Hollywood Film Awards wordt ook wel gezien als de aftrap van het awardseizoen. De 22e editie vond plaats in het Beverly Hilton. Nicole Kidman kreeg zondag de Hollywood Career Achievement Award. Glenn Close won de Hollywood Actress Award en Hugh Jackman de Hollywood Actor Award. De Hollywood Film Award 2018 ging naar Black Panther.