Axl Rose: muziekgebruik Trump niet te stoppen

„Zodat jullie het weten: net als veel andere artiesten die tegen het ongeautoriseerde gebruik van hun muziek op politieke evenementen zijn, heeft Guns N’ Roses formeel verzocht dat onze muziek niet wordt gebruikt op rally’s van Trump, of events die met Trump te maken hebben”, liet de voorman van de band weten. „Helaas maakt Trumps campagne gebruik van de kleine lettertjes in algemene licenties die locaties hebben getekend, die niet bedoeld zijn voor politieke doeleinden.”

Persoonlijk ziet de zanger de humor wel in van ’Trump-aanhangers die tijdens een rally luisteren naar anti-Trump-muziek’. Toch voelde hij zich genoodzaakt toe te lichten waarom zijn muziek te horen is op dergelijke evenementen ’voor wanneer jullie op het nieuws Sweet Child Of Mine horen spelen tijdens een politieke bijeenkomst’. „Als band vonden we het nodig dat uit te leggen.”

Guns N’ Roses is niet de eerste muzikale act die niet blij is met de muziekkeuzes van Trump. Pharrell Williams dreigde vorige week de president aan te klagen. Trump had op de dag waarop elf mensen waren doodgeschoten in een synagoge in Pittsburgh het nummer Happy van de zanger opgezet tijdens een bijeenkomst. Ook Aerosmith-voorman Steven Tyler en de erven van Prince hebben Trump gedreigd met rechtszaken vanwege het gebruik van muziek zonder hun toestemming.