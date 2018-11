Dit is de man met wie Demi Lovato romantisch dineerde

Het is kledingdesigner Henry Levy, met wie de zangeres een gezonde sushimaaltijd deelde in het Matsuhisa restaurant in Beverly Hills. Lovato had alle reden om er eens tussenuit te gaan; ze bereikte onlangs de mijlpaal van negentig dagen clean in de afkickkliniek waar ze verblijft sinds haar bijna fatale overdosis.

Volgens andere restaurantbezoekers hadden ze het niet alleen heel gezellig, maar deelden ze ook een intiem moment, toen Levy haar hand vastpakte. Mogelijk deelden ze op dat moment de moeilijke ervaringen; ook Henry Levy heeft eerder gesproken over zijn worstelingen met drugs, die hem voor het eerst op zijn 15e, maar ook later regelmatig naar een afkickkliniek deden afreizen.

Maar er waren ook blije momenten. „Demi zag er gelukkig uit, ze lachte veel en leek het hele diner erg vrolijk”, getuigden andere restaurantbezoekers. Henry Levy richtte in 2012 het kledinglabel Enfants Riches Deprimes op en gebruikt voor zijn werk de naam Henri Alexander.

