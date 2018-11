Willem van Hanegem heeft longembolie

Dat schrijft de voetbalkenner in zijn column in het AD. Na zijn oproep om tips op welk model e-bike hij ’de komende maanden over de fietspaden moet razen’, licht hij de reden toe van zijn verzoek. „Waarom dit alles? Afgelopen week werd ik halsoverkop naar het ziekenhuis gebracht omdat ik pijn had. Het voelde echt vreselijk. Bleek ik een longembolie te hebben.”

Bij een longembolie is de longslagader afgesloten, wat meestal gebeurt door een verstopt bloedvat. Hierdoor komt er minder zuurstof in het bloed. Pijn is daarbij een veelvoorkomend symptoom. De diagnose komt een ruim half jaar nadat Van Hanegem na 35 bestralingen van prostaatkanker genezen werd verklaard. Ook daarbij schreef hij in zijn column dat hij het rustig aan zou blijven doen en dat het hem ’onverstandig leek als ik nu opeens wel heel hard op een fiets ga rossen’.