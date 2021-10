Dave Roelvink is bijna vader

Premium Columns

Niets zo onveilig als Veilig Thuis: de stoomwals die gezinnen vernietigt

Je kind verliezen is het allerergste dat een mens kan overkomen. Je vader of moeder verliezen is het allerergste dat een kind kan overkomen. Dit lot treft elk jaar duizenden kinderen en ouders, vaak met de overheid als dader. Het onderwerp kwam even boven de radar door de 1.115 uit huis geplaatste k...