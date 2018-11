Prins Charles ontmoet Ashanti-koning

Ⓒ ANP

Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben in de Ghanese stad Kumasi de koning van de Ashanti, een in Zuid-Ghana levend volk, ontmoet. Clarence House verspreidde maandagochtend foto’s van de zogeheten durbar, een traditionele begroetings- en ontmoetingsceremonie in het Manhyia-paleis.