Weduwe Tineke warm onthaald in Gordons nieuwe flat in Kaapstad

Dat is te zien op de Facebookpagina van diezelfde vrienden. „Bij Gordon op het terras van zijn nieuwe appartement in Cape Town”, schrijft ex-styliste van Eigen Huis en Tuin, Bea Willemstein. Ze vindt dat Gordon het goed doet en heel gastvrij is. „Gordon is een echte schat. Super voor al zijn vrienden.”

Zo heeft hij ook Tineke de Nooij uitgenodigd, die begin oktober van dit jaar afscheid moest nemen van haar zeventien jaar oudere echtgenoot Peter IJkelenstam, die de laatste vijftien jaar van zijn leven in een tehuis werd verpleegd.

Een goede tijd in Kaapstad is haar en de anderen dan ook van harte gegund door de vele fans die op het bericht reageren. Terecht zijn zij onder de indruk van de prachtige uitzichten die vanaf het dakterras van het penthouse de foto’s sieren. „Dat heeft Gordon goed gedaan.”

