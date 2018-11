Pamela Anderson is tegen de MeToo-beweging

„Het feminisme kan ook te ver gaan. Ik ben zelf feminist, maar ik denk dat de huidige generatie te veel zeurt. Het verlamt mannen”, vertelt de 51-jarige blondine. En ook als het gaat om de MeToo-beweging heeft Pamela een uitgesproken mening. „Heel die beweging wordt me te veel. Het spijt me, ik word waarschijnlijk afgebrand om wat ik nu ga zeggen... Maar mijn moeder heeft me geleerd dat je nooit naar een hotelkamer moet gaan met een vreemde.”

Het sekssymbool uit de jaren negentig is zelf niet vies van een beetje bloot hier en daar, maar zelf is ze nooit in een vervelende situatie terecht gekomen. Zelfs toen ze in de Playboy Mansion op een orgie stuitte, voelde ze zich veilig. „Playboy gaf me veel kracht en niemand heeft me ooit gedwongen iets te doen”, legt ze uit.

In een eerder interview met The Sun vertelde ze meer over de details. „Iedereen was naakt in de grot en toen gingen ze ineens met zijn allen naar boven. Ik volgde hen en dacht: ’Wat zou daar aan de hand zijn?’ Zeven meisjes waren één voor één bezig met Hugh Hefner. Het waren prachtige meisjes in alle maten en vormen. Het was erotisch en speels, maar onschuldig.”