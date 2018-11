Amy Schumer heeft zware zwangerschap

„Ik vind het niet leuk. Ik heb een hele zware zwangerschap tot nu toe”, vertelde ze haar publiek in Las Vegas. Ze maakte ook grappen over het geslacht van de baby. „Iedereen lijkt paranormaal begaafd, maar ik schat de kans op fifty-fifty. De kans is groter dan in Vegas. Ik weet niet wat het zal worden, ik denk een baby.”

De I Feel Pretty-ster ging ook in op haar recente arrestatie tijdens een protest in Washington tegen de benoeming van rechter Brett Kavanaugh in het hooggerechtshof. Ze zei dat haar zwangerschap ’reden te meer was dat ik wilde gaan’.

Amy Schumer en haar man Chris maakten eind oktober bekend een eerste kind te verwachten. Amy en Chris trouwden afgelopen februari, enkele maanden nadat ze aan elkaar waren voorgesteld door de assistente van Amy, die de zus van Chris is.