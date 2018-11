Ryan Reynolds bespot Hugh Jackman op video

Jackmans nieuwe film The Front Runner, die eind november in première gaat, wordt door critici goed ontvangen en maakt daarom kans om in de prijzen te vallen bij de aankomende Oscar-uitreiking. Reynolds probeert dit met een laster-video koste wat kost te voorkomen.

„Het optreden van Hugh Jackman in The Front Runner doet veel mensen denken dat hij er een prijs voor moet krijgen. Maar voordat het stemmen begint, zouden mensen even naar deze feiten moeten luisteren”, zegt de Deadpool-acteur in zijn video, voordat hij een reeks valse feiten opnoemt.

Australiër uit Milwaukee

„Hugh Jackman is niet zijn echte naam, die is namelijk Hugh Michael Jackman. Hij praat wel met een schattig accent, maar eigenlijk komt hij gewoon uit Milwaukee.”

Reynolds gaat dan nog even door, maar sluit wel positief af met de boodschap dat iedereen de film van zijn Australische maatje uit Milwaukee moet gaan zien.