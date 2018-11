Chrissy Teigen voelde zich minderwaardig

In een interview met Glamour vertelt Chrissy over de keer dat ze het Time 100-gala bijwoonde in 2009. „Ik zat aan een tafel met onder anderen Oprah, Michelle Obama en een vrouw die een fantastische stichting heeft opgericht om vrouwenhandel in Azië tegen te gaan. Ik voelde me op dat moment een niemand. Ik weet nog dat ik naar de kleedkamer ben gegaan en heb zitten huilen.”

Het was overigens niet de enige keer dat Teigen zich niet op haar gemak voelde in het gezelschap van John. Eerder gaf ze al eens toe ontzettend jaloers te zijn geweest tijdens de opnames van de videoclip van Legends Green Light. „Ik was zo jaloers op die vrouwen dat ik volledig instortte en mezelf compleet belachelijk maakte in het bijzijn van een grote groep mensen.”